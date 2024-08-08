Житель Подмосковья поссорился с сожительницей и поджег ее

Житель Подмосковья во время ссоры на бытовой почве облил сожительницу жидкостью для розжига углей, после чего поджег ее. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Все произошло в квартире в Лосино-Петровском. После поджога у женщины вспыхнули волосы, затем пламя перекинулось на лицо и тело. Отмечается, что сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии, у нее диагностировали ожоги 40 процентов тела. Кроме того, у нее подозревают сотрясение и черепно-мозговую травму. Предполагается, что мужчина сначала избил ее и только потом поджег. После задержания выяснилось, что нападавший был под наркотическими веществами.

Ранее на юге Москвы мужчина задушил сожительницу с помощью брючного ремня в ходе ссоры. Позже он решил вывезти тело убитой из квартиры, погрузив его тележку, однако москвича заметил знакомый.