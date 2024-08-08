В Крыму осквернили могилу участника специальной военной операции (СВО), похороненного на Аллее Славы курортного города Ялта. Об этом пишет «Mash на волне» в Telegram.

На кадрах с моментом кражи, снятых камерой наблюдения на кладбище, видно, как к могилам спускается мужчина с рюкзаком на спине и пакетом. Он снимает с одного из захоронений флаг, после чего уходит.

Как выяснило издание, неизвестный унес знамя батальона БАРС-3 с могилы российского бойца с позывным Троян. Сейчас полиция проводит проверку и разыскивает нарушителя.

Ранее в Чите отправили в интернат 16-летнего подростка, осквернившего могилы участников СВО. Он нанес на флаги России и частной военной компании «Вагнер» надписи «УКР» и Украина», а также поджег венки.

В июле могилы участников СВО осквернили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На одной из них сожгли венки, а на другой — вырвали крест, сломали ограду, разорвали флаг, а также разбросали цветы, фуражку и портрет.