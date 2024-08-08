Бывшего замглавы Федерального казначейства России отправили в колонию

Тверской суд Москвы приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего заместителя руководителя Федерального казначейства России Сергея Гуральникова за должностные преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Он признан виновным в совершении преступлений по статьям 285 («Злоупотребление полномочиями») и 179 («Принуждение к совершению сделки») УК РФ. Его отправят отбывать наказание в колонию общего режима. Также суд лишил Гуральникова права занимать должности на госслужбе в течение трех лет после отбытия срока.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что Гуральников нарушил условия госконтракта, перечислив излишние средства победителю тендера, отмечает РАПСИ.

4 августа сообщалось, что бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ярославской области Леонида Золотова обвинили в злоупотреблении полномочиями.