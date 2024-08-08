Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Туристический автобус, который перевозил россиян и граждан Казахстана, столкнулся с грузовым автомобилем в провинции Мугла. Как сообщили в Генконсульстве, семеро россиян находятся в больнице.

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Отмечается, что ЧП произошло 8 августа около 7.00 (совпадает с мск) в районе города Милас провинции Мугла на трассе Бодрум-Мугла.

«Автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовым автомобилем», - подчеркивается в публикации.

Как стало известно, госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы, заявили в генконсульстве.

В июле сообщалось, что в Анталье произошло ДТП, в автобусе находились, в частности, россияне. Всего в аварии пострадали 20 человек: 16 граждан РФ и четверо белорусов, среди них - дети. Водитель транспортного средства был госпитализирован с тяжелыми травмами, однако врачи не смогли его спасти. Издание Haberler писало, что транспортное средство должно было доставить российских и белорусских туристов из отеля в аэропорт Антальи.