Участковый попался на организации незаконной миграции

Участковый уполномоченный одного из отделов полиции Москвы стал фигурантом уголовного дела об организации незаконной миграции, передает пресс-служба столичного СК. Кроме него следователи и оперативники задержали еще четверых подозреваемых.

Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). <...> Задержаны пять фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции города Москвы. Проведены обыски в жилище подозреваемых, — добавили в пресс-службе.

В ходе обысков оперативники нашли документы, указывающие на их причастность к организации незаконной миграции. В ближайшее время им предъявят обвинение. Также проводятся другие необходимые следственные действия для установления всех деталей преступления.

Путин предупредил о дефиците кадров, которому не помогут мигранты

Согласно материалам уголовного дела, с 2021 по 2024 год фигуранты организовали незаконную миграцию с целью личного обогащения. Соучастники фиктивно регистрировали иностранцев по месту их пребывания.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении трех граждан Калининграда, среди которых бизнесмен. Их подозревают в незаконной легализации 500 мигрантов.