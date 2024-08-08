Боец СВО убил бывшую жену и ранил ее нового мужа

Участник спецоперации из Свердловской области по имени Константин из ревности убил свою бывшую жену Татьяну, после чего выстрелил в ее нового мужа. Об этом рассказала знакомая погибшей.

— Муж бывший ее всегда ревновал и считал собственностью, даже на корпоративы одну не отпускал. То, что у него (у Константина — прим. «ВМ») там какие-то обиды на нее (на Татьяну — прим. «ВМ») были, это у человека психика такая, — рассказал девушка.

Из-за постоянных конфликтов супруги решили развестись. По словам знакомой убитой, мужчина постоянно контролировал свою бывшую жену и не позволял кому-либо к ней приближаться. Девушка добавила, что сомневаться в искренности и глубине чувств Константина к Татьяне не приходилось.

По словам друга семьи, причиной разлада в отношениях пары стала измена женщины во время поездки в Египет, хотя сам Константин был «прекрасным семьянином».

— Хоть Костя и пытался спасти семью, но, видимо, этого не хотела Татьяна, — передает слова друга семьи Газета.ru.

В конце июня была убита семейная пара в Оренбургской области. Расправу над мужем и женой Натальей и Сергеем Кротенко совершил их единственный сын, 31-летний Вячеслав.