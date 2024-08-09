В Белгороде и Шебекине объявляли ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности снова объявляли в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекинском округе. Об этом сообщал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - писал он.

Позже Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.

В новость внесены изменения (21:09 мск) - добавлена информация об отмене сигнала ракетной опасности.