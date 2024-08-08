Мужчина поджег сожительницу из-за бытовой ссоры

Накануне в квартире дома в Лосино-Петровском случилось ЧП. Как сообщает Telegram-канал Shot, 36-летний местный житель поругался со своей сожительницей и в ходе ссоры облил ее жидкостью для розжига углей. Затем подозреваемый поджег женщину.

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По данным источника, врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. У нее диагностированы ожоги около 40% тела, а также есть подозрение на сотрясение и черепно-мозговую травму. Предстоит проверить версию, что мужчина мог сначала избить сожительницу и потом поджечь. Кроме того, на момент задержания он находился под воздействием запрещенных веществ.

Официальных комментариев по поводу этой ситуации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Щелково возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка под колесами грузовика. Авария случилась вчера в деревне Медвежьи Озера. Водитель грузовика начал двигаться задним ходом, не убедился в безопасности маневра и наехал на девятилетнего ребенка, который был на велосипеде. Мальчик скончался на месте от полученных травм.