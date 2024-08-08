В Шереметьево пьяный дебошир укусил полицейского во время задержания

В Шереметьево пьяный пассажир рейса, следующего из Иркутска в Москву, оказал активное сопротивление при задержании. Об этом сообщает издание MSK1.ru в Telegram-канале.

Инцидент произошел 7 августа. 29-летний россиянин начал вести себя неадекватно, когда самолет был еще в воздухе, о чем пилоты сообщили правоохранителям в принимающем аэропорту. По прилету дебошира встречал наряд полицейских.

После встречи со стражами правопорядка у мужчины случился очередной всплеск агрессии: он принялся нецензурно ругаться и сыпать угрозами. А когда один из полицейских стал задерживать его, дебошир укусил его за средний палец правой руки.

На нарушителя составлены административные протоколы за хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Также ему может грозить уголовное преследование за применение насилия в отношении представителя власти.