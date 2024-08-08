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Авиадебошир укусил полицейского при задержании в российском аэропорту

В Шереметьево пьяный пассажир рейса, следующего из Иркутска в Москву, оказал активное сопротивление при задержании. Об этом сообщает издание MSK1.ru в Telegram-канале.

В Шереметьево пьяный дебошир укусил полицейского во время задержания
© globallookpress.com

Инцидент произошел 7 августа. 29-летний россиянин начал вести себя неадекватно, когда самолет был еще в воздухе, о чем пилоты сообщили правоохранителям в принимающем аэропорту. По прилету дебошира встречал наряд полицейских.

После встречи со стражами правопорядка у мужчины случился очередной всплеск агрессии: он принялся нецензурно ругаться и сыпать угрозами. А когда один из полицейских стал задерживать его, дебошир укусил его за средний палец правой руки.

На нарушителя составлены административные протоколы за хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Также ему может грозить уголовное преследование за применение насилия в отношении представителя власти.

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Аэропорт Шереметьево