Москвичи нашли дома метровую змею

Жильцы одного из московских домов обнаружили в здании змею. Им пришлось вызывать спасателей, об этом сообщает канал «360».

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Речь идет о доме 16 на Новоясеневском проспекте на юго-западе столицы. Отмечается, что проникшая в жилой дом змея достаточно большая — метр в длину. Пресмыкающееся было настроено агрессивно. Неизвестно, каким образом она попала в здание. По данным канала, спасатели поймали змею и увезли на базу.

Ранее житель Приморья нашел в капоте своего автомобиля амурского полоза, который издавал странные звуки. Мужчина перенес змею на землю и с помощью щупа для масла помог добраться до ближайших кустов.