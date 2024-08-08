В Ленобласти мужчину приговорили к 11 годам за контрабанду

Суд в Ленинградской области приговорил мужчину к 11 годам в колонии строгого режима за контрабанду наркотиков и покушение на сбыт более 700 кг гашиша. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Выборгский городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего Андрея Мотевича. Он признан виновным по п. "а", "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). <…> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Мотевича к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что подсудимый не позднее марта 2023 года вступил с неустановленными лицами, находящимися за пределами России, в сговор для контрабанды наркотиков. На территории иностранного государства он приобрел наркотическое средство, после чего на грузовом автомобиле в конструктивных полостях пола полуприцепа переместил через таможенную границу гашиш массой более 700 кг. При таможенном осмотре наркотики изъяли.