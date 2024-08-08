Появились кадры эвакуации жителей из Суджи Курской области

Появились кадры эвакуации жителей из города Суджа в Курской области. Как сообщает RT, вдоль дороги можно увидеть поврежденные обстрелами дома и множество поврежденных автомобилей.

Автор видео рассказал, что выезжает из города, взяв попутчиков. Другие люди просились уехать вместе с ним, однако в автомобиле не осталось места. Пулеметные очереди, по его словам, уже слышны в городе.

«Бьют тут капитально. Колеса, все поразбито, стекла. Уматываем бегом отсюда», — сказал автомобилист, показав уничтоженные машины.

Он добавил, что на дороге можно встретить множество кассетных мин, которые приходится объезжать.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область 6 августа. По словам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, подразделений численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории Суджанского района. 8 августа пресс-служба Минобороны сообщила, что потери ВСУ с начала боевых действий на курском направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.