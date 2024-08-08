Стрельба по эвакуирующимся из Суджи попала на видео

Telegram-канал Baza опубликовал видео стрельбы по автомобилю, в котором ехали эвакуирующиеся в районе Суджи люди. На кадрах слышна стрельба. Пули, судя по словам пассажира, попали в стекло.

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По нам стреляют! Окно выбило. Едем отсюда, — сказал автор видеоролика.

По данным Baza, в автомобиле ехали два человека. На подъезде к городу они заметили расставленные мины. Позже по машине открыли стрельбу. Предположительно, по транспорту попали три пули, но людей не задело. Сделав небольшой крюк, водитель смог вырваться из-под обстрела.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что линия фронта в Курской области проходит также через районный центр Суджа. По его словам, утром 8 августа противник сосредоточился в районе вокзала. Российским военнослужащим удалось ударить по украинскому танку.

Часть жителей Суджанского района Курской области, включая детей, укрывалась от ВСУ в Свято-Троицком храме. По словам протоиерея Евгения Шестопалова, людей удалось эвакуировать. Обстрелы приграничного города длились более 14 часов.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область произошла накануне. По словам врио заместителя губернатора региона Андрея Белостоцкого, погибли четыре мирных жителя.