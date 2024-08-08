Раскрыты новые подробности о фигурантах дела генерала Булгакова

Фигуранты дела бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова в течение года предоставляли фейковые счета и акты о качестве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства рассказал, что с 2022 по 2023 год они предоставляли документы с ложной информацией о качестве продукции и стоимости оказания услуг по питанию для нужд армии.

По версии следствия, Булгаков долгое время действовал в интересах Грязинского пищевого комбината. Они создали систему, при которой в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы: говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась. Таким образом армии поставили девять миллионов пайков. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела Булгакова, совладелец Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александр Михайленко, при разводе получил 50 процентов компании «Консервпаклам» и роскошный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe.