Ранее судимый мужчина, будучи нетрезвым, разбил стеклянную дверь на станции «Юго-Восточная» Некрасовской линии Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«В вестибюле станции метро «Юго-Восточная» ранее судимый 23-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений умышленно ударил ногой по стеклу входной двери, повредив ее», – говорится в сообщении.

Отмечается, что привлечение мужчины к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм») находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена. Вину злоумышленник признал, выразив готовность возместить причиненный ущерб.