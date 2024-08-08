Прокуратура опубликовала фото упавшего на Камчатке вертолета

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала фотографии с места авиапроисшествия, которое случилось возле вулкана Малый Семячик с вертолетом Robinson.

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Воздушное судно опрокинулось на бок. Первоначально ничего не было известно о том, кто находился на борту, но затем выяснилось, что в вертолете был только пилот, и с ним все в порядке. Он самостоятельно покинул транспорт и нашел находившихся неподалеку геологов.

Камчатская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее в Восточном МСУТ СК РФ сообщили о начале доследственной проверки по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).