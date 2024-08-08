Поножовщина в московском магазине попала на видео

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения в Москве, сообщила NEWS.ru пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в магазине на юго-востоке столицы. Выяснилось, что 19-летний молодой человек ударил ножом мужчину, с которым у него произошел конфликт.

В ходе начавшейся драки, один из участников нанес удар ножом в область левого плеча своему оппоненту. Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника на месте преступления. Им оказался 19-летний молодой человек, — сообщили в Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции. Потерпевший был госпитализирован в одну из городских больниц.

Ранее росгвардейцы предотвратили поножовщину в магазине в Новой Москве. На видео с камеры наблюдения видно, как женщина схватилась за нож и несколько раз замахнулась на сотрудницу. Выяснилось, что ранее женщину неоднократно ловили на попытке совершить кражу. Известно, что нападавшей 40 лет, она жительница Московской области. Ранее женщина была судима. Нарушительницу порядка передали для дальнейшего разбирательства полиции.