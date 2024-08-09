Жена пыталась поджечь мужа, но устроила пожар и выпрыгнула из окна в Москве

В Москве женщина в следствии конфликта, подожгла футболку своего мужа, а после, из-за вспыхнувшего пожара, выпрыгнула из окна третьего этажа. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил Telegram-канал SHOT.

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По данным издания, 36-ти летняя Эльвира, разозлившись на супруга, около 11 часов вечера, подожгла его футболку, а после бросила на коврик около кровати, на которой мирно спал ее муж. После случившегося, женщина решила выпрыгнуть из окна пятиэтажки в Гольяново.

Соседи, почувствовав запах гари, вызвали на место происшествия сотрудников МЧС и разбудили мужчину. Позже выяснилось, что в квартире произошло лишь задымление, поэтому муж Эльвиры не получил серьезных травм, в то время как сама женщина, была госпитализирована с переломом позвоночника и травмой грудной клетки.

Кроме того, женщине теперь грозит срок за покушение на убийство, говорится в сообщении.

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