Экс-глава Астрахани задержан по делу о мошенничестве

Бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов и несколько городских чиновников задержаны правоохранительными органами в Астрахани. Их подозревают в оказании общего покровительства за определенное денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства, сообщили в пресс-службе губернатора области. ТАСС

Помимо Мордвинова, задержаны его бывший заместитель Иван Сапрыкин, а также директор ООО «Айтиком» Федоров Виктор Федорович. Газета.Ru

В начале июня Олег Полумордвинов покинул должность главы администрации Астрахани по состоянию здоровья и позже был назначен ректором Астраханского государственного архитектурно-строительного университета. Российская газета