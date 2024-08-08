Суд в Москве оштрафовал блогера Дудя*

Суд в Москве оштрафовал блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Lenta.ru

«Суд постановил признать Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначен административный штраф в размере 40 тыс. рублей», - говорится в сообщении. ТАСС

Накануне Дудь закрыл свое интернет-медиа «Битрэй» спустя два года после открытия. По данным Telegram-канала Mash, в медиа не было сотрудников, кроме генерального директора — Александра Кочеткова, помощника Дудя, который периодически давал комментарии от лица блогера. Газета.Ru