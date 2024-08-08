Стала известна дата слушаний по делу Блиновской

Савеловский суд Москвы проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской 14 августа, передает ТАСС. «Королева марафонов» обвиняется в неуплате свыше 900 млн рублей налогов, незаконном обороте денежных средств и легализации приобретенного преступным путем имущества на 700 млн рублей.

Предварительные слушания по делу Блиновской запланированы на 14 августа в 14:00, — приводит агентство слова представителя суда.

Елена Блиновская проходит по трем уголовным статьям — ч. 2 ст. 198, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 1 ст. 187 УК РФ. По мнению члена Ассоциации юристов России Ярослава Остапенко, блогеру может грозить до семи лет лишения свободы. Он добавил, что при вынесении приговора будут учитывать количество дней, проведенных в СИЗО.

Адвокат Сергей Жорин предположил, что Елену Блиновскую могут не освободить из СИЗО после погашения долгов. Он отметил, что согласно УК РФ преследование прекратится по налоговой статье, но не по легализации доходов, полученных преступным путем.

Ранее журналисты выяснили, что «королева марафонов» просила снять арест с остатков своего внушительного автопарка. Утверждается, что таким образом Елена Блиновская хотела погасить задолженность перед налоговой.