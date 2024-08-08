Внук расчленил бабушку и изображал ее поиски по больницам

В Кузбассе 17-летний внук убил и расчленил свою бабушку из-за того, что она не пустила его купаться с друзьями, сообщает Telegram-канал «Плохие новости». По данным канала юноша зарезал 74-летнюю родственницу, а после расчленил тело. Канал сообщает, что голову и руки подросток выкинул в канал, а остальные части тела отнес на помойку.

Aif.ru пишет, что убийство произошло в Беловском муниципальном округе. По данным издания, подросток сам во всем признался.

А с виду такой тихоня, красивый мальчик, учился до 7 класса с моей дочкой, потом перешел в гимназию №1. Был отличником, умный и сообразительный, но в классе с ним никто не общался, мама его очень сильно опекала, заставляла ходить за ручку, мальчику 17 лет, — рассказала местная жительница.

Одна из подписчиц местного сообщества рассказала, что подозреваемый приходил к ней в больничный приемный покой и спрашивал, не поступала ли к ним его бабушка. Соседи при этом слышали крики из квартиры пенсионерки. При этом проверять по ошибке пошли других жильцов.

Ранее в Томской области бдительный водитель помог установить подозреваемых, причастных к убийству с обезглавливанием местного жителя. Мужчина подвозил подозрительного гражданина, который выкинул пакет с неизвестным содержимым около озера. Изначально он предположил, что в пакете был мусор. Однако позднее водитель обнаружил, что в салоне его автомобиля появились пятна, похожие на кровь.