Суд в Москве оштрафовал блогера Дудя*

Суд в Москве оштрафовал блогера и журналиста Юрия Дудя* (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Таганский районный суд признал Дудя виновным в правонарушении по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

Мизулина отказалась принять извинения Артемия Лебедева

Ранее стало известно, что глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина решила подать в суд на блогера и дизайнера Артемия Лебедева, а также на Юрия Дудя.