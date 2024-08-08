Мужчина покончил с собой после получения машины из ремонта

В Подмосковье покончил с собой 57-летний житель Балашихи после того, как получил из ремонта свой автомобиль Hyundai Tucson, передает Telegram-канал SHOT. Своей жене в WhatsApp он написал, что ремонт ему навязали в «Автогермес-центре». News.ru

В сообщении мужчина попросил прощения у близких и коллег за принятое решение, а также обвинил в своей смерти сотрудников автосалона. Он заявил, что испытывал физическую и душевную боль от ситуации с машиной. По словам близких, в депрессии погибший был последние две недели. Vse42.ru

Ранее сообщалось, что в Хабаровске пациентов с болями выставили из второй краевой больницы после того, как они пожаловались на ремонт в отделении. Lenta.ru