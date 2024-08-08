Корпоратив на Волге закончился трагедией

Корпоративный летний отдых крупной нижегородской IT-компании на Волге в конце июля 2023 года закончился смертью одного из ее молодых сотрудников. Об этом сообщается в сюжете телепрограммы «Кстати… ».

По информации коллег, одним из развлечений для работников был яхтинг. Именно его выбрал 25-летний погибший Лев Лаптев. В день катания на маломерных парусных судах на реке случился ураган. Одна из яхт опрокинулась.

По словам ее владельца Александра Меллера, крушение случилось в районе опоры канатной дороги, стоящей на острове. До берега было расстояние около 70 метров. Лодка рассчитана на ветер до 8 м/с, а тут случился настоящий шторм, к тому же, налетел белый шквал, который снизил видимость до нуля.

Мать Льва Светлана рассказала, что ее сын был успешным программистом. Оказавшись за бортом, он поплыл к берегу, но утонул примерно на середине дистанции, несмотря на то, что отлично плавал. Женщина винит в смерти того, кто отвечал за оказание услуг катания на яхте и не обеспечил достаточную безопасность данного развлечения.

Александр Меллер считает, что организаторы корпоратива проявили халатность, проигнорировав погодные условия, и они якобы знали, что погода портится, но надеялись, что ненастье пройдет стороной. Также владелец яхт, со ссылкой на следователей, сообщил, что спасательных жилетов на судах было недостаточно, а людей было больше, чем можно было сажать в яхты.

Также выяснилось, что маломерным судном, на котором находился Лев Лаптев, управлял 17-летний подросток. Ни он, ни его отец, вызванные в суд, не дали никаких комментариев.

Светлана Лаптева рассказала, что после гибели сына год принимала успокаивающие препараты, а также вынуждена была уйти с должности директора школы, так как у ее матери, когда она узнала о смерти внука, случился инсульт. Теперь женщина не ходит и требует постоянного ухода.

В настоящий момент расследование по делу о гибели молодого человека продолжается, подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

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