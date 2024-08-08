СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного

Следственным комитетом России возбуждено дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после атаки в Курской области на военкора Евгения Поддубного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

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Как отмечается, в настоящее время принимаются все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, которые причастны к покушению на Поддубного. По словам Петренко, в результате атаки вооруженных формирований Украины на Курскую область 7 августа военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей ВГТРК получил ранение.

Информацию о ранении Поддубного в результате атаки украинского дрона сообщили ранее СМИ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Репортера госпитализировали в Курскую областную больницу.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сегодня передал первые слова военкора из больницы. В своем Telegram-канале глава региона написал, что журналист благодарит всех за поддержку.