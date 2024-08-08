Мужчина нашел тело знакомой в окровавленной квартире в Петербурге

Мужчина нашел тело знакомой в окровавленной квартире в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге мужчина обнаружил труп знакомой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сообщается, что инцидент случился в квартире дома на улице Краснопутиловской. Там мужчина нашел труп 22-летней знакомой.
На теле было множество ножевых ранений. При этом квартира была вся в крови.
На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что тело находилось в стадии гнилостных изменений.
Из жилища изъяли улики. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.