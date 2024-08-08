Мужчина нашел тело знакомой в окровавленной квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина обнаружил труп знакомой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Vse42.ru

Сообщается, что инцидент случился в квартире дома на улице Краснопутиловской. Там мужчина нашел труп 22-летней знакомой.

На теле было множество ножевых ранений. При этом квартира была вся в крови.

На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что тело находилось в стадии гнилостных изменений.

Из жилища изъяли улики. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.