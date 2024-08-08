Станция московского метрополитена «Волгоградский проспект» открыта для входа и выхода пассажиров. Об этом в четверг, 8 августа, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Вечерняя Москва

Посадка и высадка осуществляется в штатном режиме, уточнили в транспортном ведомстве. При этом движение поездов на ветке также идет по графику. Москва24

Как стало известно ранее, в Московском метрополитене в январе — июне 2024 года отремонтировали более 50 эскалаторов. RT на русском