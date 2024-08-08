Мужчина покончил с собой после получения машины из ремонта

В Подмосковье покончил с собой 57-летний житель Балашихи покончил с собой после того, как получил из ремонта свой автомобиль Hyundai Tucson, передает Telegram-канал SHOT. Своей жене в WhatsApp он написал, что ремонт ему навязали в «Автогермес-центре»

Известно, что клиенту сервисного центра выставили огромный счет, но сразу после ремонта двигатель сломался. По словам близких, последние две недели мужчина был в депрессии. Его тело нашли в лесу. Рядом с ним лежала винтовка «Винчестер».

Ранее житель Иркутской области свел счеты с жизнью после того, как сын утонул у него на глазах. Мужчина жил в Куйтуне, однако последнее пристанище нашел в Усть-Куте. В начале июля он пошел на пруд вместе с братом и 15-летним сыном. Подросток погиб в результате несчастного случая. На фоне трагедии у мужчины произошла ссора с супругой. На момент гибели он был абсолютно трезв, что подтвердили анализы.

До этого президент ЦНИИ «Волна» Владимир Арсеньев пытался совершить суицид на Красной площади. Выяснилось, что 74-летнего мужчину в прошлом году обвинили в срыве гособоронзаказа.