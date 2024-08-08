Замдиректора по экономическому развитию РАН «развели» на 40 млн рублей

Заместитель директора по экономическому развитию Российской академии наук поверила мошенникам и лишилась 40 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». На протяжении нескольких месяцев ей звонили неизвестные и представлялись сотрудниками ФСБ.

Женщина рассказала, что звонки поступали с марта по июнь. Ей говорили, что мошенники оформили на ее имя доверенности и пытались завладеть денежными средствами. Она перепугалась и с каждым новым телефонным звонком предоставляла все больше личных данных. Получив все необходимое, мошенники получили доступ к личному кабинету женщины и списали со счетов 40 млн рублей. Теперь аферистов ищут — возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что бывший депутат Госдумы Сергей Никифоров пострадал от мошенников, предложивших отредактировать его страницу с биографией в «Википедии». Он потерял 1 млн рублей.

До этого сотрудники МВД и ФСБ задержали десять жителей Воронежской и Белгородской областей. Они помогали телефонным мошенникам. Злоумышленники использовали GSM-шлюзы и SIM-боксы, которые нужны для активирования аккаунтов в социальных сетях. После этого мошенники звонили гражданам под видом техподдержки, родственников и сотрудников банка. Причиненный россиянам ущерб оценили в 10 млн рублей.