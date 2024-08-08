Станция московского метрополитена «Волгоградский проспект» открыта для входа и выхода пассажиров. Об этом в четверг, 8 августа, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Станция «Волгоградский проспект» открыта для входа и выхода пассажиров. Посадка и высадка осуществляется в штатном режиме. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии в графике, — написали в Telegram-канле Дептранса.

До этого станция «Волгоградский проспект» на фиолетовой ветке метро была временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда следовали на станции без остановок.

Полиция временно закрыла станцию «Волгоградский проспект» в Москве

Стало известно, что сейчас правительство Москвы проводит тестирование первого в России беспилотного трамвая. «Вечерняя Москва» узнала подробности. Уже в текущем году беспилотный трамвай поедет в тестовом режиме с пассажирами.

Синоптики прогнозируют в четверг, 8 августа, дождь в течение дня. В связи с этим на дорогах ожидается затруднение движения. Пробки ожидаются на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.