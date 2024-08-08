Полиция временно закрыла станцию «Волгоградский проспект» в Москве

Станция «Волгоградский проспект» на фиолетовой ветке метро временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Вестибюль закрыли для входа и выхода. Поезда следуют на станции без остановок, следует из сообщения в Telegram-канале.

7 августа стало известно, что на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов с 19:00 до 10:30 с 9 на 10 и с 10 на 11 августа. Такие меры необходимы для реконструкции станции Тестовская и строительства путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская.

Расписание движения поездов изменится на центральном участке третьего маршрута Московских центральных диаметров, а также на Ленинградском и Казанском направлениях с 11 августа до 7 сентября с 22:00 до 07:00.

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В течение двух лет в Москве откроются еще три трамвайные линии. В мае специалисты начали укладывать новые трамвайные пути на улице Трифоновской — проделали уже более 30 процентов работ.