В Красноярском крае нашли пропавшего 6 августа подростка

Полицейские нашли 13-летнюю девочку, которая пропала в городе Зеленогорске Красноярского края. Об этом сообщает региональный главк МВД.

"Полицейские нашли девочку и прямо сейчас везут ее и мать в ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск для выяснения причин и обстоятельств ухода", - говорится в сообщении.

Ночью 8 августа мать девочки обратилась в правоохранительные органы. Женщина пояснила, что 6 августа в вечернее время дочь самовольно ушла из дома и не вернулась, телефона при себе у нее не было. Самостоятельно найти ребенка женщина не смогла. На поиски были ориентированы все наружные наряды полиции.