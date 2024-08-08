Лжеброкеры обманули четверых россиян почти на два миллиона рублей за день

В Иркутской области аферисты выдали себя за брокеров и за день обманули четверых местных жителей на 1,6 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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Первый из пострадавших перевел лжеброкерам 944 тысячи рублей. Ему позвонили специалист несуществующей инвестиционной компании и предложили дополнительный заработок на бирже. Мужчина поверил и внес депозит на указанный счет. Далее он взял кредит и положил эти деньги на «брокерский счет». Через какое-то время его личный кабинет на торговой платформе был заблокирован, тогда пострадавший понял, что стал жертвой мошенников.

Аналогичным методом обманули еще троих жителей региона. Суммарно они перевели аферистам около 660 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманом похитили у московского пенсионера свыше 82,8 миллиона рублей.