Telegram-канал SHOT сообщает, что скончался мужчина, пытавшийся совершить суицид в московском МФЦ. По данным канала, он почти неделю провел в реанимации.

Канал выяснил, что 61-летний Сергей Соловьев умер 7 августа. Другие подробности не приводятся.

Мужчина попытался покончить с собой 2 августа в здании МФЦ на Новоясеневском проспекте. Первую помощь ему оказали сотрудники центра. Затем в МФЦ приехали медики, которые экстренно госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии. Раньше уже приходил в этот офис «Мои документы», где оформлял пособие по безработице.

В Подмосковье 57-летний житель Балашихи покончил с собой после того, как получил из ремонта свой автомобиль Hyundai Tucson. Своей жене он написал, что ремонт ему навязали в одном из местных центров.

Известно, что клиенту сервисного центра выставили огромный счет, но сразу после ремонта двигатель сломался. По словам близких, последние две недели мужчина был в депрессии.

Ранее на Красной площади пытался совершить суицид президент ЦНИИ «Волна» Владимир Арсеньев. Выяснилось, что 74-летнего мужчину в прошлом году обвинили в срыве гособоронзаказа. В результате проверки ФСБ не подтвердила обвинения против Арсеньева. Он подал иск о защите чести и достоинства, но заявление отклонили.