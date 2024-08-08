Поддубного сопровождала съемочная группа. Что известно о состоянии журналистов?

Российского военного корреспондента Евгения Поддубного на задании в Курской области сопровождала съемочная группа ВГТРК. Об этом сообщает РИА Новости.

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Съемочная группа Подддубного не пострадала

Звукооператор Станислав Еловский рассказал о состоянии сотрудников ВГТРК после атаки на военкора и подчеркнул, что они не пострадали. «Все ок», — ответил он на вопрос о самочувствии съемочной группы.

Согласно последним данным, самого Поддубного планируют перевести в московскую клинику. До этого в Минздраве России рассказали о состоянии военкора и сообщили, что ему организуют телемедицинские консультации с врачами ведущих федеральных центров.

Военкор был ранен при атаке ВСУ

Вечером 7 августа военкоры Юрий Котенок и Александр Сладков, а также ряд Telegram-каналов сообщили о смерти Поддубного. Позже они опровергли эту информацию. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое, передавал телеканал «Звезда».

Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приемной губернатора Курской области. Слава Богу! Будет теперь долго жить —Олег Царев, политик.

Позже сообщалось, что машина Поддубного попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом рассказал политик Олег Царев. В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Саблин заявлял, что у Поддубного зафиксировали ожоги и травму головы.

Ранее ВСУ предприняли попытку атаки на Курскую область

Поддубный ехал освещать обстановку в Судже, когда в его машину попал украинский дрон. Он разместил последний репортаж в своем Telegram-канале днем 7 августа. «Пока перемещаемся от точки к точке», — сказал он на видео, опубликованном в 12:38 по московскому времени. Ситуацию на границе Поддубный назвал сложной.

6 августа с 8:00 по московскому времени солдаты ВСУ из 22-й механизированной бригады в составе 300 человек пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. У них было 11 танков, а также порядка 20 боевых бронированных машин. Пограничные службы заявили о срыве украинской операции.

Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям — Владимир Путин, президент России.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли на границе 315 человек.

Президент России Владимир Путин назвал наступление ВСУ на Курскую область масштабной провокацией. Он дал поручения по оказанию необходимой помощи жителям региона и призвал правительство безотлагательно заняться этим вопросом.