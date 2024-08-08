Бывшему главному кадровику Минобороны сократили на месяц срок в СИЗО

Военный суд на месяц сократил срок в СИЗО бывшему начальнику Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузнецова изначально арестовали до 12 октября, но теперь срок под стражей сокращен до 12 сентября.

Ранее стало известно, что экс-главный кадровик Минобороны начал сотрудничать со следствием. Он дал показания на второго обвиняемого по делу, краснодарского предпринимателя Леву Мартиросяна.

Кузнецову вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от Левы Мартиросяна. По версии следствия, генерал организовал заключение с фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372,3 миллиона рублей.