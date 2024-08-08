Вертолет Robinson нашли у вулкана на Камчатке

Вертолет Robinson, лежащий на боку, обнаружен у вулкана Малый Семячик на Камчатке. Количество людей на борту уточняется, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК России на транспорте СК РФ.

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Вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту пропал в Якутии