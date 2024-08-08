Вертолет Robinson нашли у вулкана на Камчатке

Вертолет Robinson, лежащий на боку, обнаружен у вулкана Малый Семячик на Камчатке. Количество людей на борту уточняется, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК России на транспорте СК РФ.
Вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту пропал в Якутии
"По предварительным данным, 8 августа 2024 года вблизи вулкана Малый Семячик на расстоянии около 130 км от Петропаловска-Камчатского обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о наличии каких-либо повреждениях судна и количестве пострадавших уточняется", - говорится в сообщении ведомства.