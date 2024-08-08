В Подмосковье задержаны мигранты, похитившие мужчину и угрожавшие ему отверткой

Полицейские задержали трех мигрантов, похитивших мужчину в Московской области. Они избили его и заперли в автосервисе, угрожая отверткой и пневматическим пистолетом. Об этом в четверг, 8 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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— В Подмосковье полицией задержаны трое мигрантов, которые похитили жителя Одинцово и вымогали у него деньги, — рассказала она.

Один из злоумышленников написал в мессенджере 26-летнему мужчине и, представившись девушкой, предложил ему встретиться на Вокзальной улице. Когда он пришел в назначенное место, подельники насильно посадили его в автомобиль, избили, а потом отвезли и заперли в автосервисе.

Мигранты, продолжая применять физическую силу, а также угрожая пневматическим пистолетом и отверткой, забрали у мужчины смартфон и паспорт, потребовав 100 тысяч рублей. Он перевел им имеющиеся у него 30 тысяч рублей.

— Подозреваемые задержаны полицейскими в Одинцово по адресам проживания. У них изъяли орудия совершения преступлений и похищенные у потерпевшего паспорт и телефон, — сообщила Петрова.

Возбуждено уголовное дело, трое фигурантов арестованы.

6 августа председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по обращению о похищении девушки в Москве. В Сети появилось видеообращение девушки, которая рассказала о похищении подруги, которую неизвестные насильно увезли в Дагестан.