Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Вулканологи в четверг в 11:48 по сахалинскому времени (03:48 мск) зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 3 км.

© ГУМЧС России по Сахалинской области

Об этом сообщили журналистам в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 3 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 3 км на восток от вулкана", - сказали в учреждении.

Как позже уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, в момент извержения в районе вулкана зарегистрированных туристических групп не было, международные трассы воздушных судов там не проходят. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопада нет, запах сероводорода местными жителями не ощущался.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.