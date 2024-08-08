Самарский генерал МЧС Бойко признал вину
Экс-начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину, сообщает РИА Новости.
Второй фигурант дела о взяточничестве сотрудничает со следствием.
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Генералу было предъявлено официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По делу также проходят руководители коммерческих компаний Ян Гущин и Елена Тютюнник, которым вменяется дача взятки, которая была передана за покровительство коммерческой организации при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности.
Со следствием также сотрудничает бизнесмен Гущин. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.