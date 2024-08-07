Генералу Булгакову предъявили обвинение
Бывшему главному тыловику Министерства обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
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"Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Грязинский пищевой комбинат, информация о котором была ранее, в материалах дела пока не фигурирует", - рассказал собеседник агентства.