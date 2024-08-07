Генералу Булгакову предъявили обвинение

Бывшему главному тыловику Министерства обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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