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Генералу Булгакову предъявили обвинение

Бывшему главному тыловику Министерства обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Генералу Булгакову предъявили обвинение
© ТАСС

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Грязинский пищевой комбинат, информация о котором была ранее, в материалах дела пока не фигурирует", - рассказал собеседник агентства.
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