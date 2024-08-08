Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Экс-замминистру обороны генералу армии Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

© РИА Новости / Алексей Колчин

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фигурантов уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова оставили под стражей

По данным агентства, мошенничество связано с поставкой определённого оборудования Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

«Грязинский пищевой комбинат, информация о котором была ранее, в материалах дела пока не фигурирует», — говорится в сообщении.

Ранее поступала информация, что Булгаков сотрудничает с органами следствия.

26 июля ФСБ сообщила о задержании бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Он подозревается в коррупции и сейчас находится в СИЗО «Бутырка». Банковские счета и активы Булгакова арестованы.

В деле Булгакова речь идёт о поставке 9 млн пайковых наборов по цене, завышенной на 1,3 млрд рублей.