В деле о торговле детьми в Москве появилась новая фигурантка

Следователи установили женщину, причастную к торговле детьми в Москве, сообщает столичное управление СК РФ.

"Благодаря работе следователей установлена еще одна женщина, совершившая сделку в отношении новорожденного в 2020 году. Ей предъявлено обвинение", - сказали в СК.

По версии следствия, обвиняемые находили беременных женщин, не желавших оставлять детей. Они организовывали им роды, обеспечивали продуктами питания, лекарствами и медицинскими услугами. После рождения детей забирали и по подложным документам регистрировали их как своих. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная организованной группой). Задержанная женщина стала седьмой фигуранткой дела.