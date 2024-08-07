Работники Черкизовского мясокомбината массово отравились

СМИ: работники Черкизовского мясокомбината получили массовое отравление
Работники Черкизовского мясокомбината, расположенного на Пермской улице в Москве, получили массовое отравление, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, 20 сотрудников пожаловались на боли в животе, тошноту и головную боль после того, как пообедали в столовой.
Всех пострадавших осматривают врачи. На место ЧП прибыли кареты скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Красногорске на одном из производств произошло массовое отравление рабочих.