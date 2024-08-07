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СМИ: работники Черкизовского мясокомбината получили массовое отравление

Работники Черкизовского мясокомбината, расположенного на Пермской улице в Москве, получили массовое отравление, пишет Telegram-канал Mash.

Работники Черкизовского мясокомбината массово отравились
© РИА Новости

По данным канала, 20 сотрудников пожаловались на боли в животе, тошноту и головную боль после того, как пообедали в столовой.

Всех пострадавших осматривают врачи. На место ЧП прибыли кареты скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Красногорске на одном из производств произошло массовое отравление рабочих.

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