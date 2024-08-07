Охранники магазина толпой избили двоих беженцев из ЛНР

Telegram-канал Mash сообщил, что в московской Некрасовке семеро охранников магазина «Перекресток» толпой избили двоих беженцев из Луганской Народной Республики. По данным канала, мужчин отвели в кусты, чтобы избежать попадания на видеокамеры.

Как пишет Mash, 24-летний Юрий Ш. и 28-летний Кирилл К. из Луганска не единожды закупались в данном супермаркете, но по какой-то причине не нравились охранникам, которые почти каждый раз останавливали мужчин на выходе и требовали чеки. По данным канала, во вторник, 6 августа, молодые люди не выдержали и огрызнулись в ответ, тогда их вывели на улицу и избили.

По информации Mash, Юрий отделался легкими травмами и смог убежать, тогда как Кирилл получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сломанную челюсть. По данным канала, один из прохожих увидел избиение и вызвал полицию.

Ранее МВД России продемонстрировало видео задержания девятерых участников массовой драки в Феодосии, в результате которой пострадал российский боксер Дмитрий Двали, кадры в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Изначально дело было возбуждено по статье о хулиганстве, но затем следствие переквалифицировало ее на более тяжкую — покушение на убийство.