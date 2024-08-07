МВД объявило о миллионном вознаграждении за помощь в раскрытии похищения детей

Правоохранители объявили о вознаграждении за информацию, которая поможет раскрыть похищение несовершеннолетних в Псковской области 17-летней давности. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Речь идет о преступлении, совершенном неизвестными 29 января 2007 года — тогда в городе Великие Луки были похищены десятилетние Павел Матросов и Валентина Корик.

В полиции пообещали выплатить два миллиона рублей за «значимую помощь в раскрытии преступления». Правоохранители отметили, что принимают звонки по делу круглосуточно и гарантируют сохранение анонимности того, кто располагает информацией о деле.

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До этого в Ярославле неизвестные пытались похитить 13-летнюю школьницу. Девочка шла по улице, когда к ней подъехала машина, сидевшие в ней незнакомцы предложили ребенку прокатиться с ними. Ребенку удалось убежать, но неизвестные еще некоторое время следовали за ней на авто.

Ранее в Госавтоинспекции Амурской области заявили, что будут выплачивать вознаграждение за информацию о пьяных водителях.