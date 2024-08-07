Тело мужчины в полиэтиленовой пленке нашли в Новой Москве

Следователи начали проверку в связи с обнаружением тела молодого человека в полиэтиленовой пленке в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«Организована доследственная проверка по факту обнаружения тела молодого человека в Новой Москве. 7 августа 2024 года в поселении Новофедоровское в городе Москве обнаружено тело молодого человека в полиэтиленовой пленке», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что сотрудники столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства инцидента.