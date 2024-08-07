Стала известна причина смерти гендиректор холдинга «Мастертел» Езопова

Генеральный директор холдинга «Мастертел» Виталий Езопов, тело которого нашли в его собственной московской квартире, умер в результате несчастного случая. Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

— Предварительно, он (Езопов — прим. «ВМ») умер в результате несчастного случая, — говорится в сообщении.

Мертвого бизнесмена обнаружили во вторник, 6 августа. В ходе осмотра медиков на его теле не нашли никаких следов насильственной смерти, передает ТАСС.

Ранее Езопова нашли мертвым в своей квартире в Москве. Тогда правоохранители назвали асфиксию, вызванную вдыханием закиси азота, предварительной причиной смерти. Мужчина не вышел на работу 6 августа и не отвечал на звонки. За несколько недель до трагедии Езопов обвинил совладельца холдинга и экс-заместителя гендиректора АО «Мастертел» Михаила Белова в рейдерском захвате компании.

В конце июля тела трех женщин, которые состояли в секте, обнаружили сотрудники правоохранительных органов в их собственной квартире в Санкт-Петербурге.

В феврале тело мужчины со следами укусов на шее нашли в квартире в столичном районе Коптево.