«Скопинский маньяк» избежал наказания

Скопинский районный суд Рязанской области закрыл уголовное дело Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», из-за истечения срока давности. Он обвинялся в укрывательстве преступления. Об этом сообщили в суде. Ura.Ru

«Адвокатом Мохова было заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Мохова в связи с истечением срока, которое было удовлетворено», – говорится в сообщении. Москва24

Мохов стал фигурантом уголовного дела после того, как 2 августа 2022 года в его дом пришли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся. Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук расправился с Щукиным, Мохов помог товарищу спрятать тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней. Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал вину и содействовал расследованию. Lenta.ru